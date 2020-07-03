ميرهان حسين تنجح في تغيير ملامحها إلى أنغام

أبهرت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بتقمصها لشخصية النجمة أنغام، حيث استخدمت مستحضرات التجميل، لكي تقترب من ملامح أنغام، وهو ما نجحت به، فلم تكن أنغام هي الفنانة الأولى التي قلدتها سواء في الشكل أو حتى طريقة التحدث.

ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وظهر بالفيديو صورة لها ولأنغام، حتى تؤكد على نجاحها في تغيير شكبها لتصبح شبه الفنانة، ووضعت بالفيديو أغنية “حالة خاصة جدا” لأنغام، وكتبت على الفيديو: “فيديو أدائي لشخصية حبيبة قلبي وروحي أنغام، شوفوا الفيديو ومنتظرة آرائكم”.

وبدأت سلسلة تقمصها للفنانين مع النجمة فيفي عبده، عندما قلدتها ونشرت فيديو وهي مرتدية جلباب أبيض ووضعت باروكة سوداء، مع بعض الاكسسوارات التي طالما اشتهرت بها فيفي عبدو، ثم رقصت، ونال الفيديو على إعجاب الجمهور.

وبعدها قدمت أربع شخصيات وهم نوال الزغبي، والتي ظهرت بنسخة طبق الأصل منها بعد وضع المكياج، وغنت مقطعا من أغنيتها “عينيك كدابين”، إلا أنها غيرت بعض كلماتها، ومن بعدها تقمصت كلا من أصالة وسميرة سعيد، ومؤخرا مايا دياب.

وكانت ظهرت ميرهان في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “رجالة البيت”، كضيفة شرف مع أحمد فهمي وأكرن حسني، بالإضافة لكلًا من ويزو وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، ولطفي لبيب،. تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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ومسلسل “ختم النمر” يعد آخر أعمالها بالدراما، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة “سينرجي”، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده، وآخرين.

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