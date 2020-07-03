كلوي كارداشيان تقرر العودة إلى حبيبها من أجل ابنتهما

القاهرة – لايف ستايل
كشف مصدر مقرب من مجلة بيبول الأميركية، أن نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان قررت منع حبييها السابق لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون فرصة جديدة بعد انفصالهما بسبب الخيانة.
وقال المصدر، أن كلوي كارداشيان وتريستان طومسون يمكثان مع ابنتهما ترو في منزلهما بمدينة لوس انجلوس الأمريكية من أجل الحجر المنزلي نظرا لتفشي فيروس كورونا.
وأشار المصدر إلى أن كلوي كارداشيان أعجبت كثيرا بأسلوب تعامل تريستان طومسون مع ابنتهما، لذلك قررت عودة المياه الى مجاريها بينهما.
يذكر ان كلوي كارداشيان انفصلت عن تريستان طومسون بعد تسريب فيديو له أثناء خيانته لها مع سيدتين خلال فترة حملها في ابنتهما ترو.
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