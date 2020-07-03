محمد هنيدي مرشح لتقديم الفوازير مرة أخرى على"إم بي سي"

خاض محمد هنيدي تجربة الفوازير في عام 2013، من خلال تجربة «مسلسليكو»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، وكانت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد المهدي، وشارك في بطولتها هالة فاخر، مادلين طبر، وضياء عبدالخالق، ومجموعة من النجوم.

وعلمنا إن هنيدي قد يخوض هذه المغامرة مرة أخرى، في رمضان 2021، من خلال فوازير ستعرض على قنوات MBC، حيث إنه مرشح بقوة لخوض هذه التجربة مرة أخرى، إلا إنه أجل البت في الأمر لحين انتهائه من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «النمس والإنس».



وينتهي هنيدي من تصوير الفيلم بعد حوالي 8 أسابيع، ويشارك في بطولته منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة «الماسة» لصاحبها هشام عبدالخالق، ومن المقرر طرحه مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة فتح دور العرض السينمائية مرة أخرى، والتي تم إغلاقها بشكل كامل خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة انتشار فيروس «كورونا» والتي أثرت على كافة أشكال الحياة في العالم بأكمله.

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