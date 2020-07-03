مصر تدين إطلاق مليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة باتجاه السعودية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/7/3 07:24 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/7/3 07:24 م بتوقيت أبوظبي

مصر تدين إطلاق مليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة باتجاه السعودية وتؤكد تضامنها مع المملكة في كل إجراءات حماية أمنها القومي



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