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روت إعلامية كويتية واقعة نادرة للفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، خلال وجودهما في أحد الفنادق.
وقالت الإعلامية ليلى أحمد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنه أثناء إجراء لقاء إعلامي معها في الفندق، انسكبت قهوة على السجادة، لتعتقد أن عجرم ستتصل بخدمة الغرف لكي ينظفوا البقعة، لكنها فوجئت بالمطربة الشهيرة تركض إلى الحمام وأحضرت منه منشفة مبللة لمسح السجادة.
وأردفت أحمد أنه بعد أن نظفت نانسي عجرم السجادة، عادت إلى الحمام وبللت المنشفة مرة أخرى، ثم فركت السجادة حتى نظفتها تماما.
وأشارت ليلى أحمد إلى أن تصرف نانسي عجرم يعكس مدى عفويتها، قائلة: "هذه هي الفنانة الجميلة نانسي عجرم، عذبة مرحة، ما عندها ادعاءات بحكي ما الو طعمه، وكلام كبير بالمثاليات".
وتابعت: "حدّثتني عن جدّتها ووالدتها، وإنها كانت قبل الزواج تساعد في شغل البيت، وكما يقول اللبنانيون" رجليها على الأرض"، في إشارة لبساطتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية تروي قصّة عن نانسي عجرم: رأيتها تنظّف السجادة بنفسها ولم تطلب مساعدة أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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