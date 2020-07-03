كارول سماحة وأول مليون لـ Bon Voyage في ساعات

Jul 03, 2020
شكرت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور على المليون الاول لكليب Bon Voyageالذي أطلقته قبل أقل من 48 ساعة على قناة لايف ستايلز ستوديوز المنتجة للعمل في أول تعاون بين الشركة والنجمة اللبنانية.
وأكدت “سماحة” في تغريدتها أن العمل لا زال يتصدر على اليوتيوب في العديد من الدول العربية منها مصر، المغرب، لبنان، الجزائر، تونس.
أغنيةBon Voyage ، هي باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل والكليب من توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.
الكليب، الذي حمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، جعل اسم كارول سماحة يدخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ويحتل المرتبة الاولى في مصر. أيضاً دخلت شركة لايف ستايلز ستوديوز القائمة واحتلت المرتبة الثانية في مصر.
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