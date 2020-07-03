بمَ وعدت رنا سماحة الجمهور؟

بعدما كشفنا حصرياً في الفترة الماضية عن تعاون فني جديد يجمع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز والنجمة المصرية رنا سماحة، تضع الأخيرة اللمسات النهائية على الأغنية الجديدة وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور مع صناع العمل.

وكتبت “رنا” على الصور: “مستمرون ان انشاءالله تسمعون أغنية تليق بكم مع الملحن العبقري احمد زعيم والموزع المختلف وسام عبد المنعم وطبعاً الصورة ناقصة الشاعر الاقرب الى قلبي احمد حسن راؤول. العمل من انتاج الشركة التي اتشرف بإنتمائي اليها لايف ستايلز ستوديوز“.

وكما سبق وكشفنا الأغنية ستبصر النور في شهر آب/اغسطس المقبل. وهي ذات إيقاع سريع وتعابير خفيفة الظل مناسبة للأجواء الصيفية مع عودة الحياة تدريجياً الى طبيعتها بعد اشهر من الحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني للفنانة رنا سماحة ولايف ستايلز ستوديوز بعد فيديو كليب “أميرة الحب”، حيث استطاع التعاون الأول الذي تم اصداره في اكتوبر 2019 ان يحقق نجاحاً وانتشاراً في الدول العربية.