أصالة أول الفنانين الوافدين الى لبنان

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وصلت الفنانة أصالة نصري الى لبنان برفقة أبنائها وشقيقها لتكون أول فنانة عربية تصل الى البلاد بعد عودة الملاحة الجوية الى طبيعتها في لبنان، بعد انتهاء فترة الحظر بسبب جائحة كورونا.
ووصلت أصالة الى لبنان آتية من مصر برفقة أبنائها علي وآدم وخالد بالإضافة إلى شقيقها أنس نصري.
من جهته نشر المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران صورةً مع صديقته أصالة نصري من بيروت قائلاً "وقتي الرائع مع صولا... أصالة هنا! اشتقت لك كثيراً صولا الغالية".
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