جورج وسوف في أول حفل “اونلاين” بعد كورونا

تحت عنوان “حفلات الصيف مكملين معاكم”، يطل سلطان الطرب جورج وسوف ليقدم باقة من أجمل أغنياته في حفل مباشر ، يُبثّ حصرياً عبر منصة “شاهد VIP” مساء الخميس 9 يوليو، تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

ويأتي الحفل في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار “معيّدين معاكم”، تحت رعاية “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في “مجموعة MBC” برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر “شاهد VIP” لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، تحت شعار “مكمّلين معاكم”.

نذكر أن سلطان الطرب جورج وسوف كان قد أطل منذ أسابيع عبر حسابه على تويتر نافياً اصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية خاصة ان آخر ظهور له كان في شهر ابريل الفائت.

هذه الأخبار سببت قلقاً لدى جمهور سلطان الطرب الذي خرج عن صمته وغرد عبر تويتر قائلاً: “لما اصحى وأرى عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم”. وتابع “اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات” وختم قائلاً “زهئنا”.