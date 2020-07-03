كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم: لم أخف من خوض تجربة الكوميديا في "بـ 100 وش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة نيللي كريم أنها تحب الكوميديا جدا وتعرف أنها قد تحقق فيها نجاحاً لا بأس به.

وأضافت في تصريحات صحفية: "شخصيتي في الحقيقة غير الدراما تماما فأنا أقرب للكوميديا وأحب الضحك على أي شيء دمه خفيف".

وتابعت: "لذلك كَانت لدي رغبة جامحة في تقديم عمل كوميدي يحمل الكثير من الجرأة والمغامرة وفكرت في تقديم عمل لايت، فكان مسلسل النصابين الذي تغير اسمه إلى بـ100 وش، ولم أخف بل كان حبي للتجديد أهم من الحسابات والمخاوف ولهذا تجرأت وقدمته.