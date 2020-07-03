شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا.. سمية الخشاب تعتذر عن فيلم "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سمية الخشاب إنها اعتذرت عن المشاركة فى فيلم "صابروراضى "بطولة الفنان أحمد آدم وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنها بدأت التصوير فعليا لكن المناعة عندى ضعيفة وأخشى المشاركة فى التصوير فى هذا التوقيت الخطير، واعتذرت للمنتج أحمد السبكى والنجم أحمد آدم وأكن لهما كل حب وتقدير.

فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط" العام الماضى، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا.

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بينما كان آخر أعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.