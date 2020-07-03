شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تبدأ تصوير فيلمها "ما قبل الأربعين" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها الأولى في فيلمها الجديد "ما قبل الأربعين" في أول بطولة مطلقة لها في السينما، بعد غياب سنوات، الأسبوع المقبل، في ديكور شقة بعمارة فى مصر الجديدة، وهو الديكور الرئيسي للعمل، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم في السينمات حتى الآن، وتدور أحداثه فى إطار الرعب النفسى من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتم التعاقد بشكل رسمى مع كل من الفنان إيهاب فهمى، بسمة، معتز هشام، محمد على رزق، بالاضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وكان آخر ظهور للفنانة داليا مصطفى في السينما منذ 12 عام من خلال فيلم "طباخ الريس"، الذى عرض عام 2008، إخراج سعيد حامد وتأليف يوسف معاطى، وشاركها في بطولة العمل الفنان طلعت زكريا وخالد زكى وسامح حسين وآخرين.

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ودارت أحداثه حول "متولي" الطباخ الذي تجعله الصدفة يرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت وأحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.