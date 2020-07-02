كنزة مرسلي وكارول سماحة ترفعان شعار الاحترافية مع لايف ستايلز ستوديوز

هنأت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي الفنانة اللبنانية كارول سماحة على أغنيتها الجديدة Bon Voyage التي أطلقتها قبل ساعات من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وكتبت كنزة مرسلي عبر حسابها على تويتر: “ألف ألف مبروك على هذا التعامل الأكثر من رائع الذي يجمع أقرب وأحب فنانة على قلبي مع الشركة الأكثر احترافية ومصداقية في الشرق الأوسط Bon courage à vous et BonVoyage “.

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ردّت كارول سماحة على تغريدة كنزة بالقول: “حبيبتي كنزة ألف شكر على محبتك الصادقة والحقيقية، أتمنى لك من قلبي كل النجاح الذي تستاهلين بالإيام المقبلة“.

لتعود وترد كنزة بالقول: “حبيبتي انتِ المثال الحقيقي للفنانة الحقيقية“.

وتحقق كارول سماحة نجاحاً كبيراً منذ اللحظة الاولى لطرح العمل حيث انهالت آلاف التعليقات والتغريدات على مواقع التواصل كلها تمحورت حول كليب Bon Voyage أو “رحلة سعيدة” ما جعل اسم كارول سماحة يدخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ويحتل المرتبة الاولى في مصر. أيضاً دخلت شركة لايف ستايلز ستوديوز القائمة واحتلت المرتبة الثانية في مصر. أيضا تصدرت كارول والشركة بالمغرب وبتونس. (لقراءة الخبر: كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز يتصدران بعد ساعات على طرح Bon Voyage).

من جهة أخرى، تستعد كنزة مرسلي لتعاون فني خامس مع شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” وذلك بعد رحلة نجاح جمعتهما، بدأت في عام 2018 بـ “ملكة سبأ”، ثم “قتّال” في عام 2019، ثم “La Casa Del Amor” في عام 2019 أيضاً، وآخر الأعمال كليب “كانت باينة” في عام 2020 حيث تخطى الكليب عتبة الثمانية ملايين مشاهدة في وقت قصير. وهي أغنية باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان وتضمنت فكرته رسالة اجتماعية مهمة من خلال تسليط الضوء حول قلة الاهتمام الذي تعانيه المرأة وانتفاضتها على هذا الواقع.