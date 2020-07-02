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Jul 02, 2020
بالوقت الذي انتشر فيه خبر خلاف كبير وقع بين الفنانة دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، نشرت ابنتهما غزل الترك عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها مع والديها دنيا ومحمد أثناء تناولهم الطعام في أحد المطاعم.
ويعتبر هذا الظهور هو الأول لدنيا ومحمد بعد أكثر من أسبوع على خبر انفصالهما.
وكانت دنيا بطمة قد أكدت خبر حملها بصورة واضحة لها وهي تضع يدها على بطنها معلنة بشكل رسمي انتظار مولودها الثاني.
وعلقت دنيا على الصورة قائلة: “اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين“.
دنيا تزوجت في عام 2013 من المنتج محمد الترك ولديهما ابنة تدعى غزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بعد خبر خلافهما، غزل تجمع والديها دنيا بطمة ومحمد الترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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