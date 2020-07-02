كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز يتصدران بعد ساعات على طرح Bon Voyage

قبل ساعات، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة بالتعاون مع شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب أغنيةBon Voyage ، وهي باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل والكليب من توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

ومنذ اللحظة الاولى على طرح الكليب، بدأت كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز والمخرجة بتول عرفة بحصد الاعجاب حول العمل الذي صُنف بالتحفة الفنية.

آلاف التعليقات والتغريدات انهالت على مواقع التواصل كلها تمحورت حول كليب Bon Voyage أو “رحلة سعيدة” ما جعل اسم كارول سماحة يدخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ويحتل المرتبة الاولى في مصر. أيضاً دخلت شركة لايف ستايلز ستوديوز القائمة واحتلت المرتبة الثانية في مصر. أيضا تصدرت كارول والشركة بالمغرب وبتونس.

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عبّرت المخرجة بتول عرفة عن شكرها للجمهور بتغريدة جاء فيها “شكراً لأحلى جمهور كارول سماحة ترند رقم ١ لايف ستايلز ستوديوز ترند رقم ٢ اللهم لك الحمد يا رب شكراً الجمهور الراقي المحترم”.

نذكر أن المخرجة التي تتمتع بعين فنية نادرة نجحت في ترجمة مزاج الاغنية في لقطات ممتعة للعين والأذن ونجحت كذلك في بث روح ايجابية طاغية على الكليب من بدايته حتى نهايته. (لقراءة الخبر بالكامل خاص- رحلة كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز السعيدة تحوّلت متعة للعين والأذن في دقائق)