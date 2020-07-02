أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن خبر حملها بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص في موقع انستغرام وظهرت بها ببطن منتفخ.
وعلّقت دنيا على الصورة قائلة: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين".
وقامت الفنانة دنيا بطمة على حظر التعليقات على الصورة مكتفية بتعليقها تفاديا لأي تعليق سلبي يطال جنينها.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تعلن عن حملها وتمنع التعليقات خوفًا على جنينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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