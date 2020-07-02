أعلنت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن خبر حملها بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص في موقع انستغرام وظهرت بها ببطن منتفخ. وعلّقت دنيا على الصورة قائلة: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين". وقامت الفنانة دنيا بطمة على حظر التعليقات على الصورة مكتفية بتعليقها تفاديا لأي تعليق سلبي يطال جنينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تعلن عن حملها وتمنع التعليقات خوفًا على جنينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.