أصالة أول فنانة عربية تصل لبنان بعد فتح مطاره

فاجأت الفنانة السورية أصالةنصري جمهورها بوصولها ليل 2 يوليو/تموز مطار بيروت برفقة شقيقها أنس نصري وتوأميها علي وآدم وابنها خالد الذهبي.

وتعتبر أصالة أول فنانة تزور لبنان بعد استعادة مطار بيروت نشاطه في أول يوم بعد فك الحظر المفروض عليه إثر جائحة كورونا. وقام المصمم اللبناني نيكولا جبران صديق أصالة بنشر صورة تجمعهما معًا وهو يعانقها مرحبًا بها، ومعبراً عن اشتياقه لها،أوارفق الصورة بتعليق قال فيه: "وقتي المدهش كله مع صولا..أصالة هنا..اشتقت لك كثيراً..صولا الغالية..". Advertisements ولم تعرف ان كانت زيارة أصالة الى بيروت هي زيارة عمل أم أن الأمر مجرد سفرة سياحية للقاء الأحبة والأصدقاء بعد فترة من الانقطاع التي فرضتها جائحة كورونا وأدت الى اقفال المطارات بين الدول.

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