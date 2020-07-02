بالفيديو: صابر الرباعي يكشف حقيقة تعرضه لحادث مروع

نفى الفنان التونسي صابر الرباعي، الشائعة التي انتشرت في الساعات الماضية، عن تعرضه لحادث سير.

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وقال صابر، خلال الفيديو الذي نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «انستجرام»: «فاجأتني إشاعة مغرضة وسخيفة جدًا إني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله وسببلي ما تسبب به، ولكني أحب أن أبلغكم إني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي، فلا تسمعوا الإشاعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وأنا موجود الحمد لله».

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وفي سياق آخر يجهز صابر الرباعي مفاجأة لجمهوره وهي طرح الفيديو كليب لأغنية «ليلة من العمر»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم «صابر 2019» الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.



شاهدي الفيديو :

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