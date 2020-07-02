محمد هنيدي يتراجع عن فيلم «كينج سايز» بعد أن بدأ تصويره

تراجع الفنان محمد هنيدي عن القيام ببطولة فيلم «كينج سايز»، الذي كان من المزمع أن يجسد خلاله شخصية عقلة الإصبع، والذي صور البرومو التشويقي له منذ عدة أشهر تمهيداً لتصوير أحداث الفيلم نفسها.

وأكد مصدر مقرب من هنيدي أنه كان متحمساً للغاية لفكرة الفيلم لكن واجهته صعوبات كثيرة في التنفيذ خاصة أن العمل يعتمد بشكل شبه كامل على «الجرافيكس» وبعض التقنيات الحديثة والتي سوف تتسبب في ارتفاع تكلفة الفيلم بشكل مبالغ فيه.

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وأضاف المصدر أن هنيدي بدأ بالفعل تصوير فيلم آخر وهو «النمس والإنس» مع المخرج شريف عرفة، والفنانة منة شلبي.

أما عن فيلم «كينج سايز» فكان من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.

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