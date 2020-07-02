بعد فك "حظر كورونا".. أصالة أول فنانة عربية تصل لبنان

وصلت الفنانة السورية أصالة نصري فجر الخميس إلى مطار بيروت، برفقة شقيقها أنس نصري وتوأميها علي وآدم وابنها خالد الذهبي.

وبذلك تكون أصالة أول فنانة تزور لبنان بعد استعادة مطار بيروت نشاطه في أول يوم بعد فك الحظر المفروض عليه إثر جائحة "كورونا"، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ونشر مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران صديق أصالة عبر حسابه على موقع "أنستقرام" صورة تجمعهما معاً وهو يعانقها مُرحباً بها، وعلّق قائلاً: "وقتي المدهش كله مع صولا.. أصالة هنا.. اشتقت لك كثيراً.. صولا الغالية".

وكانت أصالة قد أعربت عن اشتياقها للبنان عندما نشرت صورة لنيكولا وهو يمارس التمارين الرياضية في طبيعة لبنان الخضراء، وقالت: "لبنان قطعة سما وقريبا رح اتمشى مع صديق الروح بهالجنة عالأرض".