كيت وينسلت مراسلة حرب في فيلم “Lee”

تتولى إلين كوراس إخراج فيلم “Lee”، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار كيت وينسلت.

الفيلم سيرة ذاتية، يحكي قصة إليزابيث ميلر، عارضة الأزياء التي أصبحت مراسلة حرب مشهورة لمجلة “Vogue” خلال الحرب العالمية الثانية، وتذهب في مهمة لكشف الحقائق الخفية لألمانيا النازية، وتتوصل لحقائق لا يعرفها أحد، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في ربيع 2021 بحسب موقع “Variety”.

وقالت المخرجة إلين كوراس: “هذا فيلم يأخذنا في رحلة نقابل فيها الولاء والخيانة، لكنه يكشف في نهاية المطاف اللغز الذي كانت عليه لي”، بينما قالت كيت وينسليت: “أنا سعيدة للغاية للعب دور لي في هذا الفيلم”

وإليزابيث ميلر صحفية مراسلة عسكرية ومصورة حربية، من الولايات المتحدة، ولدت في بكبسي، وتوفيت عن عمر يناهز 70 عاما؛ بسبب السرطان، وسبب شهرتها هو تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية.

والمخرجة إلين كوراس، أخرجت عددًا من المسلسلات، وشاركت كمصورة سينمائية في أكثر من 50 عملًا فنيًا، وترشحت لجائزة أوسكار مرة واحدة عام 2009، في فئة أفضل فيلم وثائقي “The Betrayal – Nerakhoon”.

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أما الممثلة كيت وينسلت، ولدت في 5 أكتوبر 1975، ومثلت في أكثر من 50 عملًا فنيًا، وترشحت لـ7 جوائز أوسكار، وحصدت الجائزة مرة واحدة عام 2009 عن دورها الرئيسي في فيلم “The Reader”.

كما ترشحت لجائزة جولدن جلوب 11 مرة، وحصدت الجائزة 4 مرات، وترشحت لـ بافتا 8 مرات، وحصدت الجائزة مرّة واحدة عن أفلام “The Reader وSense and Sensibility وSteve Jobs”.

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