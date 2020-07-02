تراند اليوم : محمد علاء، يتذكر كواليس سابع جار بهذة الصورة – إتفرج

شارك الفنان الشاب محمد علاء بصورة مع رحمة حسن من أحداث مسلسل سابع جار، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق علاء على الصورة قائلا: “علي وهاله …سابع جار”.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

– احلي مسلسل في الدنيا

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– دوركوا كان حلو اوي

– اعمالك الجايه ايه يا فنان عشان نتابع

ويذكر أن آخر أعمال محمد علاء مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.