بالفيديو – حفيدة عادل إمام تشعل “تيك توك” بتقليد جدها

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت هالة حفيدة الزعيم عادل إمام مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق “تيك توك”، أشعلت به التطبيق حيث ظهرت وهي تقلد جدها عادل إمام في أحد مشاهده الشهيرة من مسرحية “مدرسة المشاغبين”، والذي يتحدث فيه عن بقائه في المرحلة الثانوية 14 سنة بعد أن طلبت منه مدرسته “سهير البابلي الوقوف”، ظهرت هالة وهي تقول بصوت جدها “بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف”.

واحتلت هالة بتقليد جدها “ترند” تطبيق “تيك توك”، حيث علّق العديدون من المتابعين بقولهم “ابن الوز عوام”.

يذكر أن “الزعيم” عادل إمام خاض سباق رمضان الدرامي بمسلسل “فلانتينو” بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل في شهر رمضان الماضي ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضي والانتهاء منه قبل العرض بشهرين، حيث كان أول الأعمال الجاهزة للعرض في موسم رمضان 2020. وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين.

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