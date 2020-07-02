تامر حبيب يعترف بأنه من أغنى أغنياء الكوكب

احتفل تامر حبيب بعيد ميلاده قبل يومين، وتلقى تهاني من أصدقائه ومخبيه، وحرص حبيب على شكر كل من هنئة بعيد ميلاده والـاكيد على أنهم أغلى هدية في حياته.

نشر حبيب عبر حسابه على انستغرام، صورته مع والدته وكتب: "أقر وأعترف بأني من أغنى أغنياء الكوكب، و ثروتي لا تقدر بمال... ثروتي هي كم ضخم من الصحاب الجدعان الحلوين اللي عمري ما حسيت بسببهم أني لوحدي أو خايف من بكرة في السراء والضراء".

تابع: "أنا بقالي 3 أيام بلياليهم بستقبل أحلى كلام وأمنيات وتهاني من القلب بسبب عيد ميلادي الميمون على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والحمد لله الحمد لله بسبب عددهم الذي لا يحصى أو يعد، مستحيل أقدر أرد عليهم كلهم عشان 40 ساعة في اليوم مش هايكفوا... ألف مية مليون شكر على طاقة الحب العملاقة اللي فتحتوها عليا يا أحلى ونس وسند وثروة وربنا يديم النعمة دي عليا و مايحرمنيش منها ويحميها من شر عين كل حاسد وحاقد سواء قاصد أو مش قاصد، عشان مفيش نعمة أثمن من دي ممكن الواحد يتحسد عليها".

واختتم كلامه متذكرا دعاء والدته له وقال: "أصل أنا أمي كانت دايماً بتدعيلي إن ربنا يحبب فيا خلقه، و الحمدلله ربنا استجاب لدعوتها من وسع.... ألف حمد وشكر ليك يا رب وألف ألف شكر لكل من اسعدني بتهنئتي بعيد ميلادي، و مليون شكر ليكي يا أمي على دعوتك الغالية وألف رحمة ونور عليكي... اقرولها الفاتحة بقى وادعولها عشان عيد ميلادها النهاردة".

على جانب آخر شارك تامر حبيب في رمضان الماضي بمسلسل "لعبة النسيان".‏

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ينتمي "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها ‏تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي‎.‎

المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، ‏أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج‎ iProductions.‎

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