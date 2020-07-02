دُرَّة تُوجِّه رسالة إلى مُحبِّيها بشأن طموحاتها وما وصلت إليه

القاهرة - لايف ستايل
وجَّهت الفنانة التونسية درة رسالة إلى الجمهور عن أحلامها وطموحاتها وما وصلت إليه حتى الآن.
كتبت درة عبر حسابها على "تويتر": "قد أكون لم أحقق كل الذي أردته أو ربما لم أحقق الكثير.. ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط .. وهذا ما يجعله إنجازًا".
يُذكر أن درة خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل "الحرملك 2" المسلسل السوري اللبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيين، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبدالعزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية.
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