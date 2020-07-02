شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتعاون مع الشاعر تامر حسين فى أغنية سينجل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب رامي صبري من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"خطيرك"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيه الأخيرة "فرص تانية".

من ناحية أخري شارك رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.

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مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

وحقق رامى صبرى مؤخرا، من خلال أغنية "حياتى مش تمام، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب منذ 3 أشهر، أكثر من 10 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.