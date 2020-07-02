تراند اليوم : اتفرج – سما المصري في المستشفى

في خطوة لافتة أثارت اعجاب الكثيرين، قامت الفنانة سما المصري بحث متابعيها على التبرع بالدم لصالح مرضى السرطان.

فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو يرصد لحظة تبرعها بالدم وخاطبت متابعيها قائلة: “معهد الاورام محتاج دم كتير يااريت كل واحد يخلي عنده دم ويروح يتبرع بدم دا لو عنده دم ماعندوش دم خلاص مانقدرش نلوم عليه…المرضي كتير وظروفهم صعبه ومحتاجين لكل نقطه دم”.

وتابعت سما المصري: “انا عملت اللي اقدر عليه ورحت النهارده وماتخافوش المستشفي متعقم كويس مفيش عدوي باذن الله لاي مرض…خد حسنات وانقذ روح مريض ممكن تكون في يوم من الايام مكانه ومحتاج نقطه”.