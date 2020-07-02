بـالفيديو .. كارول سماحة تطرح Bon voyage على يوتيوب

طرحت المطربة اللبنانية كارول سماحة، فيديو كليب جديد بعنوان "bon voyage"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
الكليب من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، و كارولسماحة ، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيعه، وشاركها الظهور في الكليب الإعلامي باسل الزارو.
يذكر ان المطربة كارول سماحة، مؤخرا في بطولة فيلم "بالصدفة"، بجانب الفنانين بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة إخراجية له في مجال السينما.
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