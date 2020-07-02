شكرا لقرائتكم ماغي بوغصن: أتمنى دخول الدراما الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلت الممثلة ماغي بو غصن في شهر رمضان من خلال مسلسل "أولاد آدم"، وقالت إن الشخصية التي جسدتها لا تشبهها إلا في تقاطعات معينة، لكن هذا الدور شكّل نقلة نوعية، حسب ما صرّحت لـ"العربية.نت"، معتبرةً أن دورها حوّلها من امرأة ناجحة في المجتمع تعيش حياة هادئة إلى تلك المرأة الغاضبة المطعونة بعد خيانة زوجها لها، رغم ذلك واجهت قدرها بقوة فلفتت أنظار الناس إليها، وقد حقق العمل، برأيها، نجاحاً ساحقاً عربياً وخليجياً بعد أن عُرض على قناة "شاهد" في شهر رمضان.

وأشارت غصن إلى أن الممثل الجيد ليس الذي يتقن ويجيد اللعب في ملعب واحد فقط، إنما من يتقن اللعب في مختلف الأدوار (الدراما والكوميديا وغيرهما) ومع كل الشخصيات، ويجيد التكيّف وتقديم أوجه جديدة له وهو ما تسعى له دائماً.

لعبة متبادلة

كما اعتبرت أن العمل مع الممثل السوري مكسيم خليل ممتع، وتجربتها معه تكررت مرتين (الأولى في مسلسل "يا ريت" والثانية في "أولاد آدم") وهو يمتاز في كيفية حياكته للشخصية وطريقة التعامل معها، معتبرةً أنه ممثل بارع والعمل معه مريح "لأنه يساعدني كشريك وينتظر مني كمواجِهة له أن أقدم ما يساعده أيضاً ويُحفزه، فالتمثيل لعبة متبادلة الأطراف وليست أحادية".

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ماغي بوغصن

وتطرقت في حديثها أيضاً إلى الدراما الخليجية، فأكدت أنها تتابع الكثير من النجوم الخليجيين الكبار الذين يقدمون سنوياً أعمالاً تحقق انتشاراً كبيراً في السوق الخليجية، ولفتها هذا العام الممثلان هدى حسين وسعاد العبدالله، وترغب في المشاركة يوماً ما بعمل خليجي، وهو ما يُعرض عليها بشكل كبير مؤخراً، لكنها تتريث وتنتظر الدور المناسب.

خوف من الفيروس

وقالت إنها بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "أولاد آدم" التزمت الحجر المنزلي برفقة عائلتها وقضت وقتها بين مسؤوليات البيت والعائلة وممارسة الرياضة ومشاهدة أفلام وأعمال عالمية مهمة تساعدها كممثلة.

كما أكدت أنها خافت ككل الناس من فيروس كورونا، فقالت "نحن قمنا بما هو مطلوب لحماية أنفسنا وعائلاتنا، واتبعنا الإرشادات الصحية اللازمة"، وأشارت أخيراً إلى أنها كانت حريصة على أولادها ككل أمٍّ لكنها لم تتعامل مع الفيروس كهاجس.