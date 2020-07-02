شكرا لقرائتكم خبر عن Cineworld تؤجل تشغيل افتتاح السينما في أمريكا وبريطانيا حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Cineworld ثاني أكبر عارض في العالم ومالك شركة Regal في الولايات المتحدة، تأجيل مواعيد إعادة إفتتاح السنيمات الكبرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى نهاية يوليو، بسبب جائحة كورونا .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تأجيل موعد إصدار Tenet لـ كريستوفر نولان 3 مرات وتقرر طرحه في 12 أغسطس، كما اجلت ديزني طرح النسخة الحية من "مولان" والذي كان من المقرر إطلاقه في منتصف يوليو ، وأوجل حتى 21 أغسطس.

وقالت الشركة في بيان لها "تمشياً مع التغييرات الأخيرة في تواريخ إصدار الأفلام القادمة ، اتخذنا قرارًا بتأجيل تاريخ إعادة الافتتاح إلى 31 يوليو، ونأمل أن نتمكن من إعادة فتح أبواب جميع دور السينما في Cineworld عبر المملكة المتحدة البريطانية، مع استمرار الوباء ، يظل هذا التاريخ الجديد خاضعا للتأكيد النهائي".

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وأضافوا "نحن نعرف كم كنت تفتقد السينما ، ويسعدنا أن نرحب بك مرة أخرى في Cineworld قريبًا! مع الأفلام الرائعة القادمة "

قال Mooky Greidinger ، الرئيس التنفيذي لـ Cineworld: "ما زال عشاق الأفلام في جميع أنحاء العالم متحمسين بسبب قائمة الأفلام الصيفية القوية القادمة ، بما في ذلك Tenet ، Mulan ، A Quiet Place Part II ، Unhinged ، The Broken Hearts Gallery ، Bill & Ted Face the ، وتتطلع Cineworld إلى الترحيب برواد السينما مرة أخرى في دور السينما لدينا الشهر المقبل ، ونعتقد أنهم سينغمسون مرة أخرى في التجربة الاروع."