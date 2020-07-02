شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تحتفل بعيد ميلاد وحيد حامد: تعاونا في عملين كبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة القديرة نادية الجندى، بعيد ميلاد الكاتب وحيد حامد، الذى يوافق اليوم، ونشرت مجموعة الصور وأفيش بعض الأفلام التي جمعتهما وهما رغبة متوحشة وملف سامية شعرواى.

وقالت الفنانة نادية الجندى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": صديقي العزيز والكاتب الكبير المتميز وحيد حامد كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة ونجاح وتألق ربنا يديك الصحة، تعاونا سويًا في عملين كبار من أنجح أفلام السينما المصرية".

وأضافت: "ومن الأفلام اللي بعتز بيها جدًا في مشواري الفني رغبة متوحشة وملف سامية شعراوى وكنت سعيدة باللقاء معاك وأتمنى أن يجمعنا قريبا لقاء جديد ونتعاون في عمل كبير يكسر الدنيا إن شاء الله.. وعيد ميلاد سعيد".



نادية الجندى ووحيد حامد

يعد وحيد حامد من أبرز كتاب السيناريو فى مصر، فهو لم يكن يوما كاتبا عاديا بل كان استثنائيا، استطاع من خلال كتاباته أن يصور الواقع الذى نعيش فيه، بل استطاع أن يتنبأ بالأحداث ويبشر بالكثير منها مما جعل الكثير يندهش على قدرته الفائقة فى ذلك وكأنه قادم من المستقبل، فأصبحت أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية علامات راسخة تؤرخ لأزمات مختلفة، فقد قدم الأعمال الاجتماعية ذات البعد السياسى.

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عُرِف حامد، بموقفه الرافض للأصولية الدينية ويعتبر من أهم المعارضين للجماعات، وكتب مسلسل الجماعة وعرض فيه كل ما يخص الجماعة فى المراحل المختلفة، وتعد أخر أعماله السينمائية فيلم "الصحبة الحلوة" ليحى الفخرانى ومحمد سعد ومن إخراج سندرا نشأت، لكنه توقف بعد بدأ التصوير فيه، ومن أهم أعماله أيضا فيلم "النوم فى العسل" والذى كان يحكى عن وباء اجتاح البلد بأكملها، كذلك فيلم المنسى والإرهاب والكباب والراقصة والسياسى والتخشيبة والهلفوت، فهو بالفعل كاتب استثنائى سنظل ننتظر العديد من أعماله التى تلمسنا ونستمتع بها.