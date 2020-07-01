نار الغيرة.. تعرّف على السبب الحقيقي لخلافات اصالة واحلام

أصدقاء مشتركون بين الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، حاولوا الإصلاح بينهما على مدار الشهور الماضية بسبب الخلافات التي وقعت بينهما، وانتهت بـ«بلوك».
وأكد مصدر مقرب من الفنانتين، أن سبب الخلاف بين أصالة وأحلام، هو غيرة الأخيرة من الفنانة السورية التي تحقق أغانيها الخليجية نجاحاً كبيراً، وبذلك تعد منافساً شرساً لها في عالم الغناء الخليجي.
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وأشار المصدر إلى أن أحلام ترى أصالة دخيلةً على الغناء الخليجي، وأن الأفضل لها التركيز على الأغاني المصرية والسورية.
وقالت أحلام خلال لقائها في برنامج MBC Trending: «لن أتصالح مع أصالة، وأغلقتُ الموضوع نهائياً ولا مجال للصلح فيما بعد، واتخذتُ القرار في هذا الشأن بالنسبة لي، هذه الإنسانة انتهت».
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