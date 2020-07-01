هؤلاء المشاهير العرب لا يتقدمون في العمر...احداهن تبلغ 75 عاماً!

تحافظ الكثير من النجمات على جمالهن بالرغم من تقدمهن في العمر، حتى بعض النجوم العرب لا يزالوا يظهرون بكامل جمالهم وأناقتهم.

الصور تكشف ان هؤلاء النجوم لا يتقدمون في العمر بالرغم من تقدمهم في العمر:

النجمة فيفي عبده مثلاً تجاوزت الـ75 من عمرها، ولا تزال تظهر بكامل جمالها وأناقتها.

كذلك بالنسبة للنجمة ماجدة الرومي التي حافظت على إطلالتها الراقية على مدار سنوات دون أي تغيير وكذلك بالنسبة للنجمة التونسية سميرة سعيد التي تبلغ 61 عاماً، والاماراتية أحلام التي تبلغ 50 عاماً.

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أما من النجوم الرجال فهناك القيصر كاظم الساهر الذي لا يزال شاباً بالرغم من بلوغه 61 عاماً وعمرو دياب الذي يبلغ 57 عاماً، والنجم اللبناني راغب علامة الذي يبلغ 56 عاماً.

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