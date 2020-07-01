- 1/3
- 2/3
- 3/3
تحافظ الكثير من النجمات على جمالهن بالرغم من تقدمهن في العمر، حتى بعض النجوم العرب لا يزالوا يظهرون بكامل جمالهم وأناقتهم.
الصور تكشف ان هؤلاء النجوم لا يتقدمون في العمر بالرغم من تقدمهم في العمر:
النجمة فيفي عبده مثلاً تجاوزت الـ75 من عمرها، ولا تزال تظهر بكامل جمالها وأناقتها.
كذلك بالنسبة للنجمة ماجدة الرومي التي حافظت على إطلالتها الراقية على مدار سنوات دون أي تغيير وكذلك بالنسبة للنجمة التونسية سميرة سعيد التي تبلغ 61 عاماً، والاماراتية أحلام التي تبلغ 50 عاماً.
أما من النجوم الرجال فهناك القيصر كاظم الساهر الذي لا يزال شاباً بالرغم من بلوغه 61 عاماً وعمرو دياب الذي يبلغ 57 عاماً، والنجم اللبناني راغب علامة الذي يبلغ 56 عاماً.
اقرئي ايضا:
النجوم والنجمات العرب الأكثر كرماً.. وفق الأبراج
بالصور: نجوم مصر وبناتهم بين الصداقة والأبوة!
ملكات جمال عرب... أزواجهن نجوم
كانت هذه تفاصيل خبر هؤلاء المشاهير العرب لا يتقدمون في العمر...احداهن تبلغ 75 عاماً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.