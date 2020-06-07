شكرا لقرائتكم خبر عن لندن وسويسرا.. المشاهد الخارجية لـ القاهرة كابول وبـ 100 وش فى يد مطارات أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر صناع مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، قرار فتح المطارات لتصوير المشاهد الخارجية، التى تتضمن ما يقرب من 50% من مشاهد المسلسل، الذى تأجل عرضه فى رمضان الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا اللعين، الذى ضرب بلدان العالم، حيث قررت شركة سينرجى المنتجة للعمل توقف تصوير المسلسل وإرجاء المشاهد الخارجية المفترض أن يتم تصويرها فى لندن، لحين انتهاء الجائحة، للتأكد من سلامة الممثلين، وعرض المسلسل فى موسم دراما رمضان 2021.

وفى السياق ذاته، انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل بـ"100 وش" للنجمان نيللى كريم وآسر ياسين، والذى عرض فى شهر رمضان المنصرم، بعملية نصب قيمتها 85 مليون جنيه، وهربوا إلى سويسرا، ولذلك فى حين تقديم جزء ثانى من العمل، سيضطر صناع المسلسل لفتح أحداث الجزء الثانى من المسلسل بالتصوير فى سويسرا أو أى دولة أوربية أخرى، لتتماشى مع الأحداث.

كما ينتظر صناع مسلسل "خالد بن الوليد"، لقرار فتح المطارات لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، الذى أرجأ صناعه عرضه من رمضان المنقضى، لحين استقرار الأوضاع، حيث كان قد تم تصوير عدد من المشاهد فى دولة الادرن، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وانتاج سينرجى.

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وعرض مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وقدمت نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.