شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز تروى موقفا كوميديا جمعها بـ رشدى أباظة فى فيلم "آه من حواء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الراحل رشدى أباظة يعتبر من أكثر الفنانين الذين قدموا فيها مقالب حيث كانت يتمتع بخفة ظل وروح حلوة وصعب أجد شخصًا مثله فدائمًا أول يوم تصوير لابد أن أجد غرفتى مليئة بالورد ولا أنسى مقلبًا عمله فى بالاشتراك مع فطين عبد الوهاب أثناء تصوير «آه من حواء» عندما كنت أمثل مشهدًا وأنا أحاول أطفش عريس تقدم لى وتركونى أحرك أنفى وحواجبى نصف ساعة دون أن يوقفوا التصوير وهما ميتين من الضحك خلف الكاميرا.
وكان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز فى عزاء الراحلة نادية لطفى، وأجهشت بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وتواصل ”الخليج 365” معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة: "كنت متأثرة جدًا فى عزاء صديقة عمرى ماجدة الصباحى، بعد خسارتى الكبيرة فى فقدان هذه الصديقة.. ماجدة حبيبتى كانت بتسأل عليا كل يوم، وتطمئن عليا، وآخر مرة شوفتها كنا عند نادية لطفى".
وأضافت: "مبسوطة جدًا من نشاطى الفنى والأدبى والإذاعى، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدوار اللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.. مش هاجى ألبخ فى آخر أيامى".
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