كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سنوب دوج يشن هجوما عنيفا ضد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم سنوب دوج الرئيس الأمريكي دونالد ترامل بأنه المسئول عن كل ما يحدث في البلاد وذلك إثر الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.

وقال في تصريحات إعلامية~: "لم أصوت أبداً في حياتي، ولكن أعتقد أن هذه المرة سأخرج وأصوت، لأنني لا أستطيع تحمل رؤية هذا الوغد في المكتب لمدة عام آخر!".