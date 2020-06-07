شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع المخرج يوسف شاهين من خلال فيلم "الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت النجمة نبيلة عبيد ذكرياتها مع المخرج يوسف شاهين، وتحديداً من خلال فيلم "الآخر" الذى جمعهما معاً، حيث نشرت صورة من الفيلم مكتوب عليها اسمه، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "فيلم الآخر مع المخرج الكبير يوسف شاهين".



نبيلة عبيد

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على جانب آخر نعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنان الراحل الكبير حسن حسني، وقالت: "إحنا فقدنا فنانا عظيما ولابد أن نعزي أنفسنا وافتقدناه، حسن حسني كوميديان محترم غيابه هيأثر علينا كتير".

وأضافت الفنانة نبيلة عبيد، خلال مداخلة هاتفية فى أحد البرامج أن مسلسلها في رمضان تم تصويره خارج مصر، وعند ظهور جائحة فيروس كورونا، كان قد تبقى تصوير عدد قليل للغاية من المشاهد، فتم تصويرها، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني يلتزم بالإجراءات الاحترازية بشدة، وكان عندما يقال لهم ألا يخرجوا ويصوروا لا يخرج أحد يصور ويمكثون في الفندق.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد: "أرجو من الشعب المصري أن يكون على قدر من الوعي في ظل انتشار فيروس كورونا، وبقولهم من فضلكم أنا بقالي أكتر من شهر ونصف قاعدة في البيت، حتى أخواتي مبشوفهمش، لأننا دلوقتي في الذروة ولازم كلنا نخاف على بعضنا وعلى نفسنا".