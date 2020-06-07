شكرا لقرائتكم خبر عن المرة دى للأطفال.. بشرى تتعاون مع موزع أغنيتها كوبرا فى "تلون وترسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الفنانة بشرى أغنية جديدة للأطفال بعنوان"تلون وترسم"، من كلمات الشاعر الراحل علاء سليمان، والذى رحل منذ يومين، وألحان إسلام فارس، وتوزيع أحمد عاطف، وهندسة صوت إسلام غلاب، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة علي يوتيوب حسبما أكد موزع الأغنية أحمدعاطف لـ"الخليج 365".



بشرى والشاعر الراحل علاء سليمان والموزع أحمد عاطف

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها الموزع أحمد عاطف مع بشري، حيث تعاونا من قبل في كليب أغنية "كوبرا"، وهي من ألحانه وتوزيعه، وكلمات أحمد يوسف، وإخراج وليد عطية.



بشرى

يذكر أن الفنانة بشرى تواجدت خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا"، إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى، وشارك فى بطولته كل من مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته.



بشرى وأحمد عاطف

وشاركت أيضا فى موسم رمضان الماضى، بمسلسل إذاعى بعنوان "بليز يا إنجليز" مع النجم أحمد عز، هو من تأليف أيمن سلامة ، وإخراج علي مصيلحي، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا فى فترة الاحتلال الإنجليزى.