فيديو وصور.. التونسى محمد بن صالح يغنى بالفصحى "ما بلانى"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان التونسى محمد بن صالح أجدد أعماله الغنائية "ما بلاني"، بشكل ‏فيديو كليب مصور من مدينة سوسة التونسية. ‏ الأغنية الجديدة يخوض خلالها بن صالح أولى تجاربه فى الغناء باللغة ‏العربية الفصحى بجانب تلحينها، كما يبدأ بها انطلاقته الفنية لموسم ‏الصيف، وتعيده للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 7 أشهر منذ آخر ‏كليباته "أنا وياك"، كما تعقب مشاركته فى التوعية لصالح أهمية الحجر ‏الصحى والتباعد الاجتماعى لمواجهة تفشى كورونا فى تونس عبر إطلاقه ‏أغنية "خليك فى الدار" فى إبريل الماضي، والأغنية الجديدة "ما بلاني" من ‏كلمات سيرين نجار وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج ياسين ‏طبقة. ‏ Advertisements محمد بن صالح مطرب تونسى بدأ مشواره الغنائى منذ 5 سنوات، ويسعى ‏لإحياء الموروث التونسى مع مزجه بالكلاسيكيات المصرية، بغنائه روائع ‏سيد درويش "شد الحزام" و"محسوبكو انداس" و"أهو ده اللى صار"، ‏ومقتطفات من التراثيات التونسية مثل "نوبة الخضراء" و"يا مرحبا بيك" ‏و"لايمى على الزين"، كما شارك برنامج المواهب العربية "اراب ايدول".‏

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