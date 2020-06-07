شكرا لقرائتكم خبر عن الحب والسلام.. أصالة ومحمد رحيم فى كواليس أغنية جديدة قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن محمد رحيم عن كواليس تعاونه مع النجمة أصالة من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام"، .. وذلك عبر صورة نشرها علي حسابه الرسمي على موقع انستجرام جمعته بالنجمة أصالة والمخرج محمد القاضي، حيث علق عليها بكتابة : "مع الغاليه الحبيبه صولا والمخرج المبدع محمد_القاضي والتحضيرات النهائيه لأغنيتنا الجديده "الحب_والسلام" من كلماتي والحاني وان شاء الله بنوعدكم بمفاجأه غير مسبوقه وأحلى مفاجأة عملتها صولا انها كتبت كلمه حب اسم الغنوه على ضوافرها بألوان رائعه من كتر أعجابها وأعجابنا كلنا بالأغنيه ❤"



اصالة ورحيم

وكانت أعربت النجمة السورية أصالة نصرى عن سعادها بسبب تعاونها فى تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ليغازلها رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى.. يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".

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وقالت أصالة عبر تويتر: "الأغنية جننتنى، خلّتنى أرقص وأفرح وأبكى بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّى هالعمل الّلى أكيد حيزيّن مسيرتى.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلى كتبه مجنون".