هانى شاكر: 24 أسرة بالنقابة متضررة من جائحة كورونا وبعض الموسيقيين تركوا المهنة

كشف النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن عدد الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بالنقابة، والتي بلغت 24 ألف لأعضاء عاملين ومنتسبين، موضحًا أنه حاول خلال الفترة الماضية أن يقدم منح للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك كونه يخالف القانون للأعضاء المنتسبين، ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنه غير قانوني، وتابع قائلًا: وده على عيني وعلى عين أعضاء المجلس لأن فيه الجهاز المركزي للمحاسبات بيتابعنا خطوة بخطوة ..أنا عندي مشكلة فعلًا.

وأضاف النقيب هاني شاكر خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن فى خلال الشهور الثلاثة الماضية أنفقت نقابة الموسيقيين، على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اجتماع النقابة مع وزارة الصحة يهدف إلى وضع ضوابط عودة النشاط بشكل أحترافي ويتوفر فيه الأمان بإجراءات مشددة.

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وأكد النقيب هاني شاكر، أن الجميع فى مركب وأحد وعلينا التكاتف والتفكير في

سبل للعبور من الأزمة التى تعصف بالعالم، مشددًا على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا، لا يحدث في دول أوروبية، وتابع: اللي بيحصل في مصر لا يحدث في دول أوروبية متقدمة.

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الصرخة التي يوجهها إلى رئيس الحكومة والدكتور حسام حسني المسئول عن لجنة مكافحة كورونا، تهدف للحفاظ على الموسيقيين المصريين، الذين أضطر بعضهم إلى ترك المهنة، سعيًا وراء لقمة العيش، وتابع: لدينا موسيقيين اشتغلوا شغلانات تاني غير الموسيقى علشان لقمة العيش ودى كارثة وخاصة أن مصر بلد الفن والفنانين والموسيقيين ويجب أن نحافظ عليهم.