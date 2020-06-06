إلهام نمر تسجل أول حالة تعافٍ من كورونا بين إعلاميين أصابهم الفيروس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سجلت الإعلامية المصرية إلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري عبر شاشة القناة الأولى "بماسبيرو"، أول حالة تعافٍ من فيروس كورونا من بين 8 إعلاميين في القطاع التلفزيوني الخاص والحكومي ضربهم الفيروس التاجي خلال الأيام الماضية.

واستطاعت إلهام نمر أن تنتصر على الفيروس بعد مرور قرابة 8 أيام على إعلان إصابتها بكورونا، حيث أعلن عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن تعافي إلهام نمر كأول إعلامية تستطيع التعافي.

وكتب عبدالجواد أبو كب في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قائلًا: "بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري، أول المتعافين من مجموعة الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا القديرة إلهام نمر".

وكانت قد شهدت مصر على مدار الأيام الماضية إعلان العديد من الإعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا، حيث ظهرت 8 حالات بين إعلاميين وإعلاميات كان آخرهم الإعلامية دينا زهرة، المذيعة بقناة إكسترا نيوز الإخبارية، وقبلها بيومين أعلن حسام حداد الإعلامي بقناة الحياة إيجابية عينة كورونا.

وقال حسام حداد في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مساء الخير، يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة طلعت إيجابية.. الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي، بطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".

وأيضًا أعلنت الإعلامية دينا حويدق مقدمة برنامج It’s Show Time، عبر قناة CBC عن إصابتها بكورونا فنشرت عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" قائلة: "نتيجة التحاليل جاءت إيجابية، أنا مصابة بفيروس كورونا، إن تعاملتم معي في الأسابيع الماضية فبرجاء اجروا التحاليل اللازمة".

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وفي الأول من يونيو الجاري أعلن كريم رمزي الإعلامي بقناة أون تايم سبورت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب كريم رمزى، عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك: "كورونا إيجابي .. الحمد لله دعواتكم".

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بينما تضامن العاملون في ماسبيرو مع زميلتهم الإذاعية مآثر المرصفي، مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة راديو مصر، والتي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت زميلتها الإذاعية في راديو مصر علا بكر في منشور لها عبر "فيسبوك" قائلة: "إن شاء الله هتكوني بألف صحة وسلامة قريب، ألف سلامة عليكي .. الحمد لله مآثر كويسة في العزل المنزلي، دعواتكم ليها تقوم بالسلامة، دا طلبها".

وأعلنت الإعلامية داليا أبو عمر، مقدمة إحدى البرامج على يوتيوب، إصابتها بكورونا، حسبما أعلن أحد أفراد عائلتها بعدما ثبت إيجابية التحليل كما أنها تقيم في غرفة عزل منزلي وتتلقى العلاج.

وأيضًا قالت الإعلامية المصرية آية عبد الرحمن، إنها أصيبت بفيروس كورونا مطالبة الجمهور بالدعاء لها كي تمر من تلك المحنة وأنها ستعود أقوى مما كانت وستحكي لجمهورها تجربتها مع الفيروس.

وكتبت آية عبدالرحمن قائلة: "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.. ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة"، مختتمًة: "هرجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".

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وأضيف إلى قائمة المصابين، الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج" المواجهة" على Extra News بفيروس كورونا.