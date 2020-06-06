شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تدعم ليدى جاجا أصحاب البشرة السوداء.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ليدى جاجا دعمها لأصحاب البشرة السوداء على طريقتها الخاصة وذلك بعد أن تأججت الاحتجاجات في شتى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية الذى قتل على يد أحد رجال الشرطة مؤخرًا.

نشرت ليدي جاجا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" والتي تضم اكثر من 42.1 مليون شخص صورة يد تحمل علامة السلام "peace tattoo" وكتبت عليها: "ابتداء من الغد، سأعطي حسابي على موقع "Instagram" لكل من المنظمات التى تبرعت لها مؤخرًا، في محاولة لتوصيل أصواتهم المهمة، كما تعهدت جاجا أنها سترفع أصوات كل الأعضاء والمجموعات الملهمة داخل مجتمع السود"..



بوست نشرته ليدي جاجا

يذكر أن ما زالت أغنية " Rain On Me " للنجمة العالمية ليدي جاجا والتي شاركت في غنائها النجمة إريانا جراند تحصد الكثير من النجاحات ، حيث سيطرت الاغنية مؤخرا على صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية " Billboard Hot 100 songs " ، للدخول من جديد لأهم مخطط خاص بالموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هي ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها النجمتان هذه القائمة التي تضم أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم، فهي المرة الخامسة التي تصل فيها النجمة ليدي جاجا للمرتبة الأولى، و المرة الرابعة لأريانا جراند ، و ذلك حسب مو اقع الموسيقى المتخصصة مثل" بيلبورد " و " فوربس" و " اوفيشال شارتس" .