تراند اليوم : شاهد... محمد رمضان يرد على تعرض ابنه للتنمر بسبب لون بشرته

رد الفنان المصري محمد رمضان؛ على إحدى المتابعات له على السوشيال ميديا؛ بعد أن قامت بالتنمر على صورة ابنه ”علي“ التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، وهي من كواليس تصوير كلبيه للجديد ”كورونا فيروس“.

وعلقت المتابعة علي صورة ابنه، قائلة: ”أسود زي أبوه المصيبة انه محدش من عياله في جمال امهم او لونها“، ورد عليها رمضان: ”أنا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض“.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد تعرض منذ أيام للسخرية من قِبل جمهوره بعدما قام بنشر مقطع فيديو ظهر به الفنان الإسباني إنريكي أرسي نجم مسلسل La casa de papel، وهو يهنئه بمناسبة عيد ميلاده.

وجرى تداول الفيديو بشكل واسع بين محبي الفنان المصري ليؤكد العديد من المتابعين بعدها بساعات أن الفيديو يحمل لوغو لموقع ”Starzly“ وهو موقع يقوم على مبدأ أن الشخص يدفع مبلغا من المال مقابل الحصول على فيديو من نجم أو آخرين مهمين ليوجهوا رسالة في عيد ميلاده.

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