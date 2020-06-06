نقابة الموسيقيين تنفى إصابة الفنان هانى شاكر بفيروس كورونا

قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن النقيب الفنان هانى شاكر، تواصل مع المسئولين، فى لجنة إدارة أزمة كورونا، للتعرف على خطط الدولة للعودة الأنشطة الفنية خلال الفترة المقبلة فى ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا.



وأضاف "رمضان" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء

الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن نقابة المهن الموسيقية سوف تتقدم بمقترحات حول عودة الحفلات فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعايش مع كورونا خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن النقابة أعدت مقترحات خاصة بالتباعد الاجتماعى.



وأوضح المايسترو أحمد رمضان، أن الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بصحة جيدة، ولا صحة لإصاباته أو أى من أفراد أسرته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتلقى النقابة أى إصابات لأى من أعضائها، لافتا إلى أن النقابة حاولت التواصل مع المطربة رحمة التى أعلنت بكورونا لكنها لم ترد على اتصالات أعضاء المجلس.