فيديو .. باسم ياخور يوجه رسالة شكر لـ ابن سوريا

نشر الفنان باسم ياخور فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووجه باسم من خلاله رسالة شكر لحساب يسمى ابن سوريا.

وصرح باسم ياخور قائلًا: اتوجه بالشكر لحساب يسمى ابن سوريا .. لأنه اسم على مسمى وأن

الله انعلم عليه بنعمة حبه للناس وحب الناس ليه .. وخاصة أنه شخص لطيف ومحب لبلده ولأهل بلده، وهو سامر وحود، وهو نموذج لنجاح الشاب السوري .. ترفع القبعة لك يا سامر وشكرًا كتير.

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يذكر أن الفنان باسم ياخور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل أحلى أيام، وهو من تأليف طلال مارديني، وإخراج سيف شيخ نجيب، وبطولة كل من معتصم النهار، روجينا، طلال مارديني، خالد حيدر، يامن حجلي، حازم زيدان، مديحة كنيفاتي، مازن عباس، عمرو عبدالعزيز، رولا شامية، وائل زيدان، جيانا عنيد، ماهر الشيخ، هبة داغر، منذر أبو راس، خديجة سليمان، نورة السيف، بلال عبدالله، محمد قنوع، رامز الأسود.