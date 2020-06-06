بمناسبة عيد ميلاده.. محمد عز يحتفل بـ"الجوزاء"

احتفل الفنان محمد عز بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. احتفل عز أيضًا بعيد ميلاد جمهوره ومحبينه من برج الجوزاء مثله قائلًا: عيد ميلاد الفنان محمد عز .. الجوزاء .. Advertisements عقبال مليون سنة صحة وسعادة وفن. عقبال مليون سنة صحة وسعادة وفن. يذكر أن الفنان محمد عز طرح مؤخرًا أغنية بعنوان سنين بتضيع من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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