نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام “.

وعلق محمد رمضان قائلا ” WAIT FOR THE BIG BOOM , #coronavirus #musicvideo , DIRECTED BY @directormohamedsami “.

وقدم محمد رمضان فى شهر رمضان 2020 مسلسل “البرنس”، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وإدوارد، وروجينا، ومحمد علاء، ونور، ودنيا عبد العزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، ومحمد داش.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول مجموعة من الاشقاء الذين يقتلون اسرة شقيقهم من أجل الورث.

Advertisements