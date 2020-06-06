صدور قرار رسمي بمنع ريم البارودي من الظهور في التلفزيون

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بوقف 5 مذيعات عن العمل لمدة عام ومنعهم من الظهور علي كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكتورنية والمقروءة، وذلك لحين منحهم عضوية نقابة الإعلاميين او إستخراج تصاريح خاصة بهم لمزاولة المهنة .

ووضم القرار خمسة أسماء من المذيعين من بينهم الفنانة ريم البارودي والإعلامية بوسى الطيار والمذيعة دعاء فاروق والمذيعة هالة فهمى والمذيعة علا شوشة، وتقوم حاليا القنوات التي يعملوا بها بمحاولة تقنين أوضاعهم .

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وصدر القرار بناء علي القانون رقم 93 والقانون رقم 180 بشأن تنظيم والصحافة والإعلام.

يشار إلي أن الفنانة ريم البارودي قد أحدثت ازامات كبيرة خلال الفترات الماضية خلال تقديم برنامجها والذي أستغلته ووجهت الكثير من الانتقادات لبعض المشاهير، كما دخلت في خلاف حاد خلال الساعات الماضية مع احد متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، وانتهي هذا الخلاف بالدعاء عليه بعد ان طالبها بالحفاظ علي كرامتها وعدم ذكر أسم زوجها السابق أحمد سعد في اللقاءات التليفزيونية، لترد عليه قائلة " "هبل هبل هبل عبث ربنا يشفيك ويجعلك عبره بس اضحوكه وروح امسك اي كتاب وذاكر وبالذات التاريخ وياريت يبقي تاريخ بلدك مش فنانين ايه اللي يفرق واحد زيك عّن راجل يطوع في الجيش هاااااجاي تقول اي سم وخلاص بس".

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