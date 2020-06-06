ريا أبي راشد تحتفل بعودة برنامجها بالرقص مع ابنتها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بعودة برناجها الشهير Scoop، الذي تحاور خلاله مشاهير ونجوم العالم.
الإعلامية اللبنانية احتفلت بطريقة مختلفة برفقة ابنتها الوحيدة، والتي طلبت منها ارتداء فستان سهرة والرقص سويا فوق السرير.
ريا نفذت ما طلبته ابنتها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو خلال رقصهما سويا، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
الإعلامية أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “لولا كمان عبالها تحتفل بعودة سكووپ عالهوا قومتني، ولبستني هالفستان بالتحديد، وجبرتني نصوّر نفس الفيديو بس معاToo cute she makes me melt every “.
يذكر أن زوج الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد قد جهز مؤخرا مفاجأة مميزة لها، بمناسبة عيد ميلادها، حيث أعد لها قالب تورتة عيد ميلادها بنفسه، والتقطت الإعلامية صورة لها مع ابنتها وأمامها التورتة، التي وضع بها عددا من الشموع.
ريا نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “قام زوجي بخبز كعكة لي، وأعطتني ابنتي قبلات لا تنتهي وكل من أعرفه”.
وأضافت: “أرسل لي المعجبون والعائلة والأصدقاء والزملاء رسائل من جميع أنحاء العالم.. أنا أقول دائمًا: أنا الفتاة الأكثر حظًا في العالم.. الكثير من الحب والكثير من الشكر لكم جميعا!”.
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